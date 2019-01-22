Son Dakika Haberleri: Video | Fransız Alpleri'nde Köpek Yarışları

Video | Fransız Alpleri'nde Köpek Yarışları

28 dakika önce

Kızak köpeği yarışlarının en büyük organizasyonlarından Grande Odyssee Savoie Mont Blanc'da 23 takımdan oluşan toplam 300 köpek Fransız Alpleri'nde yarışıyor.

Kızak köpeği yarışlarının en büyük organizasyonlarından Grande Odyssee Savoie Mont Blanc'da 23 takımdan oluşan toplam 300 köpek Fransız Alpleri'nde yarışıyor…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/22/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:06 Kaynak: Youtube

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