Video | Fransız Alpleri'nde Köpek Yarışları
8 dakika önce
Kızak köpeği yarışlarının en büyük organizasyonlarından Grande Odyssee Savoie Mont Blanc'da 23 takımdan oluşan toplam 300 köpek Fransız Alpleri'nde yarışıyor.
Kızak köpeği yarışlarının en büyük organizasyonlarından Grande Odyssee Savoie Mont Blanc'da 23 takımdan oluşan toplam 300 köpek Fransız Alpleri'nde yarışıyor
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:19
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