video: Fransız Alpleri'nde kostümlü yamaç paraşütü
21 dakika önce
Fransa ve diğer ülkelerden yaklaşık 130 yamaç paraşütü pilotu Icarnaval kapsamında en iyi kostümle atlama yarışmasında kıyasıya rekabet etti.
Fransa ve diğer ülkelerden yaklaşık 130 yamaç paraşütü pilotu Icarnaval kapsamında en iyi kostümle atlama yarışmasında kıyasıya rekabet etti
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:09
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