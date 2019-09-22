Son Dakika Haberleri: video: Fransız Alpleri'nde kostümlü yamaç paraşütü
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video: Fransız Alpleri'nde kostümlü yamaç paraşütü

21 dakika önce

Fransa ve diğer ülkelerden yaklaşık 130 yamaç paraşütü pilotu Icarnaval kapsamında en iyi kostümle atlama yarışmasında kıyasıya rekabet etti.

Fransa ve diğer ülkelerden yaklaşık 130 yamaç paraşütü pilotu Icarnaval kapsamında en iyi kostümle atlama yarışmasında kıyasıya rekabet etti

video: Fransız Alpleri'nde kostümlü yamaç paraşütü

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:09 
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