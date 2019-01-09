Video | Fransız Devrimi'nin Sembolü Marianne ile Sarı Yelekliler Duvar Resminde Yan Yana Geldi
11 dakika önce
Fransa'nın 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganını temsil eden ulusal simgesi Marianne, başkent Paris'te Sarı Yelekliler hareketini de içine alan bir gravürde resmedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:25 Kaynak: Youtube
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