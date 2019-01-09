Son Dakika Haberleri: Video | Fransız Devrimi'nin Sembolü Marianne ile Sarı Yelekliler Duvar Resminde Yan Yana Geldi

Video | Fransız Devrimi'nin Sembolü Marianne ile Sarı Yelekliler Duvar Resminde Yan Yana Geldi

11 dakika önce

Fransa'nın 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganını temsil eden ulusal simgesi Marianne, başkent Paris'te Sarı Yelekliler hareketini de içine alan bir gravürde resmedildi.

Fransa'nın 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganını temsil eden ulusal simgesi Marianne, başkent Paris'te Sarı Yelekliler hareketini de içine alan bir gravürde resmedildi.



İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/09/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:25 Kaynak: Youtube

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