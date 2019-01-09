Son Dakika Haberleri: Video | Fransız Devrimi'nin Sembolü Marianne ile Sarı Yelekliler Duvar Resminde Yan Yana Geldi

Video | Fransız Devrimi'nin Sembolü Marianne ile Sarı Yelekliler Duvar Resminde Yan Yana Geldi

1 saat önce

Fransa'nın 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganını temsil eden ulusal simgesi Marianne, başkent Paris'te Sarı Yelekliler hareketini de içine alan bir gravürde resmedildi.

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Fransa'nın 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganını temsil eden ulusal simgesi Marianne, başkent Paris'te Sarı Yelekliler hareketini de içine alan bir gravürde resmedildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:37 

Paris, Fransa, Dünya
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