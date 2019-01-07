Video | Gabon'da Askeri Darbe Girişimi, Hükümet: Durum Kontrol Altında
50 dakika önce
Afrika ülkesi Gabon'da askeri darbe girişiminde bulunan Askerler Ulusal Radyo'yu ele geçirerek bildiri okudu.
Afrika
ülkesi Gabon
'da askeri darbe girişiminde bulunan Askerler Ulusal Radyo'yu ele geçirerek bildiri okudu. Hükümetten yapılan açıklamada ise durumun kontrol altına alındığı ve darbeci askerlerin tutuklandığı kaydedildi…
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:46 Kaynak: Youtube
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