Son Dakika Haberleri: Video | Gabon'da Askeri Darbe Girişimi, Hükümet: Durum Kontrol Altında

Video | Gabon'da Askeri Darbe Girişimi, Hükümet: Durum Kontrol Altında

50 dakika önce

Afrika ülkesi Gabon'da askeri darbe girişiminde bulunan Askerler Ulusal Radyo'yu ele geçirerek bildiri okudu.

Afrika ülkesi Gabon'da askeri darbe girişiminde bulunan Askerler Ulusal Radyo'yu ele geçirerek bildiri okudu. Hükümetten yapılan açıklamada ise durumun kontrol altına alındığı ve darbeci askerlerin tutuklandığı kaydedildi…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/07/gab...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:46 Kaynak: Youtube

Hükümet, Gabon, Genel
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