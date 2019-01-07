Son Dakika Haberleri: Video | Gabon'da Askeri Darbe Girişimi, Hükümet: Durum Kontrol Altında

Video | Gabon'da Askeri Darbe Girişimi, Hükümet: Durum Kontrol Altında

44 dakika önce

Afrika ülkesi Gabon'da askeri darbe girişiminde bulunan Askerler Ulusal Radyo'yu ele geçirerek bildiri okudu.

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Afrika ülkesi Gabon'da askeri darbe girişiminde bulunan Askerler Ulusal Radyo'yu ele geçirerek bildiri okudu. Hükümetten yapılan açıklamada ise durumun kontrol altına alındığı ve darbeci askerlerin tutuklandığı kaydedildi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:52 

Hükümet, Gabon, Dünya
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