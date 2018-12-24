Son Dakika Haberleri: Video | Gazze Şeridi'nden Çıkmasına İzin Verilmeyen Hristiyanların Noel Kutlaması

Video | Gazze Şeridi'nden Çıkmasına İzin Verilmeyen Hristiyanların Noel Kutlaması

20 dakika önce

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyanlar, dini ritüellerle Noel kutlamaları için toplandı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyanlar, dini ritüellerle Noel kutlamaları için toplandı. Bazı Gazzeli Müslümanlar da destek amaçlı kutlamalara katıldı…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: Youtube

İsrail, Gazze, Genel
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