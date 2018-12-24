Video | Gazze Şeridi'nden Çıkmasına İzin Verilmeyen Hristiyanların Noel Kutlaması
20 dakika önce
İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyanlar, dini ritüellerle Noel kutlamaları için toplandı.
İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyanlar, dini ritüellerle Noel kutlamaları için toplandı. Bazı Gazzeli Müslümanlar da destek amaçlı kutlamalara katıldı…
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: Youtube
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