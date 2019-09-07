Video: Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar
1 saat önce
Euronews Türkçe olarak geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlara ilişkin aldığımız notları paylaştık.
Euronews Türkçe olarak geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlara ilişkin aldığımız notları paylaştık.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:42
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur Ramil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak