Son Dakika Haberleri: Video | Gençler İstanbul adaylarından beklentilerini anlattı
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Video | Gençler İstanbul adaylarından beklentilerini anlattı

46 dakika önce

31 Mart seçim sonuçlarının kısmen iptal edilmesinin ardından İstanbul’da, sadece büyükşehir belediyesi için yeniden seçim kararı alındı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları İstanbul’un her noktasını karış karış gezmeye başladı.

Video | Gençler İstanbul adaylarından beklentilerini anlattı, System.String[]
31 Mart seçim sonuçlarının iptal edilmesinin ardından İstanbul'da, sadece büyükşehir belediyesi için yeniden seçim kararı alındı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları İstanbul'un her noktasını karış karış gezmeye başladı.

10 milyon seçmenin oy kullanacağı bu seçimde genç seçmeni ikna etmek de oldukça önemli. Önemli çünkü; İstanbul sadece nüfusu ile değil genç nüfus sayısıyla da kendi başına bir ülke gibi.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:23 
İstanbul, Dünya
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