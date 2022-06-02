Video: Gezici Kukla Tiyatrosu Batı Şerialı Çocuklara Neşe ve Değişim Getiriyor

Beş kişilik topluluğunu ücretsiz gösteriler yapmak üzere Batı Şeria'nın bir mahallesinden diğerine götüren, gösterileri çocuklar kadar ebeveynlerini de büyüleyen Filistinli sanatçı Diana al-Suwaiti'nin bu tutkusundan etkilenmemek mümkün değil.

Bir minibüsten dönüştürdükleri ve özenle dekore ettikleri karavanları, gürültüyle geçerken bütün gözler ona dönüyor.

Gösteri yapılacak yer seçilir seçilmez, "buzdolabı tiyatrosu" adını verdikleri, ahşaptan yapılmış, kolaylıkla demonte edilip aracın arkasına konulabilen bir taşınabilir sahne kuruyorlar.

El Halil'de yaşayan kukla sanatçısı Xinhua'ya verdiği demeçte, tur fikrinin aklına 2019'da, Filistinliler ve İsrail ordusu arasındaki gerilimler ve ara sıra yaşanan çatışmalar nedeniyle birçok yerel mahallenin kültürel mekanlardan yoksun olduğunu gördükten sonra geldiğini söyledi.

36 yaşındaki kadın, "Eğlence için akıllı telefonlara ne kadar düşkün oldukları göz önünde bulundurulduğunda, yıllardır çocukların tutumlarını olumsuz yönde etkileyen kültürel hayattaki bir gerilemenin acısını çekiyoruz" dedi.

Al-Suwaiti, "Çocuklar içe kapanık ve hatta saldırgan hale geldikçe sonuçlar felaket oldu. Bu yüzden çocuklara (yüz yüze) biraraya gelme ve birbirleriyle etkileşim kurma fırsatı vermek için el yapımı tiyatromu kurmaya karar verdim" dedi.

DİANA AL-SUWAİTİ, Filistinli sanatçı:

"Buzdolabı tiyatrosu, pek çok yerde çocuklara yönelik tiyatro gösterileri sunan gezici bir kukla tiyatrosudur. Burada ahşap bir saraya benzeyen dekor ve ahşap kuklalar kullanıyoruz. Bu tip kuklalar Filistin'de yeni."

Yerel sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapan sanatçı, turnesini 2020 yılında Kovid-19 pandemisi nedeniyle askıya almak zorunda kalmadan önce Batı Şeria genelinde kentler ve kasabalarda onlarca kukla gösterisi düzenlemeyi başarmıştı.

DİANA AL-SUWAİTİ, Filistinli sanatçı:

"Tiyatroyu ilk oyunumuzu sergilediğimiz yerde 2019'da kurdum ancak koronavirüs pandemisi patlayınca 2020 yılında gösterilere ara verdik. Bu dönemde, ekibin yeteneklerini geliştirdik. Ahşap kuklalar kullanıyoruz ve Belçikalı bir sanatçı tarafından yapıldıkları için kuklaların nasıl yapıldığını öğrenmek üzere Belçika'ya gittim. Halen ahşap kukla yapma kültürünü Filistin halkına aktarmak için çalışıyorum ki Belçikalı bir sanatçı tarafından yapılmak yerine burada yapılabilsinler."

Geçen yaz al-Suwaiti nihayetinde gösterisini yeniden yapma ve tüm yeni deneyimlerini yerel izleyicilere aktarma şansı buldu.

Al-Suwaiti, seyirciyi neşeli bir atmosfere sokabilmek için erkek, kadın ve çocukların tonlarını inandırıcı bir şekilde taklit ediyor ve genç izleyicilerinden büyük alkış alıyor.

El Halil'de yaşayan 13 yaşındaki Muhammed al-Jabari, "(Al-Suwaiti'nin) Her zaman şehrimi ziyaret etmesini ve gösteri yapmasını bekliyorum" diyor.

"Benim şehrimde gösteriler yaptığında kendimi televizyonda gördüğüm gibi büyük bir tiyatroya gitmiş gibi hissediyorum" diyen al-Jabari, oyun boyunca çok güldüğünü de sözlerine ekledi.

Al-Jabari'nin annesi Salma ise, gösterinin oğlu üzerinde olumlu etkilerini gördüğünü, onun daha sosyal olduğunu, kişisel bakımına ve çevresinde daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

Salma, Xinhua'ya "Toplumumuzdaki sanatsal ve kültürel yaşamı yeniden kurmamız gerekiyor" dedi.

SALMA AL-JABARİ, Filistinli anne:

"Oğlum diğer çocuklarla sosyal iletişimini yeniden kazanmak için tiyatroya katıldı."

Al-Suwaiti şu anda Batı Şeria'da yaklaşan öğrenci yaz tatili için birden fazla oyun hazırlamakla meşgul. Ama aynı zamanda mutlu, çünkü "mümkün olan en fazla sayıda Filistinli çocuğa ulaşabilecek".

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.