(VİDEO-GRAFİK) Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin stratejik hamlesi" Kanal İstanbul projesini değerlendirdi

-" Türkiye'nin stratejik hamlesi" Kanal İstanbul projesinin gösterildiği video- grafik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin vizyon projesi Kanal İstanbul'un, Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul'u, dünya ticaretinin odak şehri haline getireceğini belirterek, ihale hazırlıkları devam eden projeye çok yakın bir zamanda başlayacaklarını söyledi.