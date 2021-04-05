(VİDEO-GRAFİK) Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin stratejik hamlesi" Kanal İstanbul projesini değerlendirdi
05.04.2021 17:17
-"Türkiye'nin stratejik hamlesi" Kanal İstanbul projesinin gösterildiği video- grafik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin vizyon projesi Kanal İstanbul'un, Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul'u, dünya ticaretinin odak şehri...
-" Türkiye'nin stratejik hamlesi" Kanal İstanbul projesinin gösterildiği video- grafik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin vizyon projesi Kanal İstanbul'un, Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul'u, dünya ticaretinin odak şehri haline getireceğini belirterek, ihale hazırlıkları devam eden projeye çok yakın bir zamanda başlayacaklarını söyledi.
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