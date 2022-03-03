BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu - Son Dakika
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BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

03.03.2022 16:55

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

Buna göre, 24 Şubat-2 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyonun üzerinde mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.

Polonya'ya 505 bin 82, Macaristan'a 139 bin 686, Moldova'ya 97 bin 827, Slovakya'ya 72 bin 200, Romanya'ya 51 bin 261, Rusya'ya 47 bin 800, Belarus'a 357 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 88 bin 147 mülteci geçiş yaptı.

BMMYK, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiğini bildirdi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısı yapıyor.

BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu
BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu
BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu - Son Dakika


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