(VİDEO-GRAFİK) - Dünyanın elektrik ihtiyacının yüzde 10'u nükleer enerjiden sağlanıyor

Dünyadaki elektirik ihtiyacının %10'unun nükleer enerjiden karşılandığını anlatan grafik (yazı ile)

33 ülkede 443 nükleer reaktörün bulunduğunu anlatan grafik (yazı ile)

Nükleer enerji santrallerinin kurulu gücünün 400 bin megavat olduğu bilgisi (yazı ile)

Dünya genelinde inşası devam eden 53 bin megavatlık nükleer enerji santrali (yazı ile)

En yüksek nükleer enerji kapasitesine sahip ülkeler (grafik-animasyon)

Bazı ülkelerin elektrik üretimindeki payı (yüzdelik oran) ANKARA - Küresel elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılayan ve enerji arz güvenliği açısından güvenilir bir kaynak olarak öne çıkan nükleer enerjide kurulu güç artmaya devam ediyor.