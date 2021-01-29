(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı - Son Dakika

(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı

29.01.2021 16:47

Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 53 artış gösterdi.

Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 53 artış gösterdi.

Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 53 artış gösterdi. Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede saldırıların en çok Rhones-Alpes, Paca ve başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgelerinde yaşandığını belirtti.

(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı
(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı
(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı
(VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı

İslamofobi, Fransa, Paris, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (VİDEO-GRAFİK) Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı - Son Dakika


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