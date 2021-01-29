Futbolda Süper Lig'e 22. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'de ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
16.00 Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK- Galatasaray (Kalyon)
Yarın:
13.30 Kasımpaşa- Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe- Çaykur Rizespor (Ülker)
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş- Trabzonspor (Vodafone Park)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › (VİDEO-GRAFİK) - Süper Lig'de 22. haftanın programı - Son Dakika Spor