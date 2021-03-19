(VİDEO-GRAFİK) Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu

Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu
Avrupa genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz müsabakaların oynanmaya başladığı Mart 2020'den itibaren takımların; YouTube, Twitter ve Instagram takipçi sayıları büyük artış gösterdi
Türkiye genelinde ilk Kovid-19 vakası tespiti ve maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti
Dört büyüklerin YouTube'taki takipçisi sayısı 5 milyona yaklaşırken, salgın döneminde YouTube özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 1 milyonun üzerinde artış yaşandı
Taraftarların buluşup maçları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının da salgın döneminde kapalı kaldığı bu süreçte taraftarlar, yorumlarını Twitter üzerinden aktardı
Barcelona, Avrupa genelinde YouTube'ta 10 milyon barajını aşan ilk ve tek spor kulübü konumunda. Salgın öncesi yaklaşık 9 milyon abonesi olan Barcelona'nın, 1 yıllık süreçte takipçi sayısı 11 milyonu geçti
Kaynak: AA
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