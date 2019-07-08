Son Dakika Haberleri: Video | Grönland'da eriyen buz üzerinde kızak köpekleri
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Video | Grönland'da eriyen buz üzerinde kızak köpekleri

1 saat önce

Grönland'da kızak köpekleri eriyen buz üzerinde biriken su tabakası üzerinde koşarken ilginç görüntüler oluşturdu

Video | Grönland'da eriyen buz üzerinde kızak köpekleri, System.String[]
Grönland'da kızak köpekleri eriyen buz üzerinde biriken su tabakası üzerinde koşarken ilginç görüntüler oluşturdu.

Bilim insanı Steffen Olsen bu görüntüleri aşırı ılıman geçen hava koşulları nedeniyle ada üzerinde 2 milyar ton ağırlığında buzun bir günde erimesinden hemen sonra kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:07 
Grönland, Dünya
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