Video | Grönland'da eriyen buz üzerinde kızak köpekleri
1 saat önce
Grönland'da kızak köpekleri eriyen buz üzerinde biriken su tabakası üzerinde koşarken ilginç görüntüler oluşturdu
Grönland
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:07
'da kızak köpekleri eriyen buz üzerinde biriken su tabakası üzerinde koşarken ilginç görüntüler oluşturdu.
Bilim insanı Steffen Olsen bu görüntüleri aşırı ılıman geçen hava koşulları nedeniyle ada üzerinde 2 milyar ton ağırlığında buzun bir günde erimesinden hemen sonra kaydetti.
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