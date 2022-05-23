Video: Güney Kaliforniya'daki Sergi, Everest Dağı'nın Şanlı Tarihini Gözler Önüne Seriyor

1920'lerin başında Everest (Qomolangma) Dağı'na yapılan ilk İngiliz keşif gezilerine katılan İngiliz dağcı George Mallory'nin kalıntılarıyla birlikte bulunan tırmanma ipinden, yüksek irtifa tırmanışında şimdiye kadar kullanılan ilk oksijen setlerinden birine kadar parçaların yer aldığı ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Bowers Müzesi'nde düzenlenen sergi, ziyaretçileri Everest Dağı'na destansı bir yolculuğa çıkarıyor.

Sergi, 1953'te dünyanın en yüksek dağına tırmanmaya yönelik ilk başarılı girişime giden beş keşif gezisinden elde edilen fotoğrafları, filmleri ve eserleri biraraya getiriyor. Bowers Müzesi, Everest Dağı'nın şanlı tarihini ve dağa tırmanmak için ilk girişimlerin değişen teknolojilerini teşhir eden sergiyi sunmak için Londra'daki Kraliyet Coğrafya Derneği ile işbirliği yaptı.

Küratörlüğünü ünlü Kanadalı kültürel antropolog ve yazar Wade Davis'in yaptığı bu sergi, 1921'de Everest Dağı'na yapılan ilk İngiliz keşif seferinin yüzüncü yıl dönümünün hemen ardından geldi.

28 Ağustos'a kadar sürecek olan sergi, her gün 600'den fazla ziyaretçiyi kendine çekiyor. Seyirciler, yerli halk tarafından "Dünyanın Ana Tanrıçası" olarak adlandırılan devasa dağın 3 boyutlu bir modelini izlerken kendilerini daha da fazla kaptırıyor.

Bowers Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Anne Shih Xinhua'ya, "Sergi, insanoğlunun macera ruhunu ortaya çıkardı ve gençlere hedeflerine ulaşma yolunda çok çalışmaları, azmetmeleri ve zorlukların üstesinden gelmeleri için ilham veriyor" dedi.

1932'de kurulan Bowers Müzesi, Saray Müzesi, Nanjing Müzesi ve Shanghai Müzesi gibi Çin müzeleriyle işbirliği ve değişim programlarına sahip bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor.