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Video: Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi
6 saat önce
Belediyede çalışan şoföre verdiği "tuvalet önünde oturma" cezasıyla gündeme gelen Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi kendini savundu: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendiView on euronews.
Belediyede çalışan şoföre verdiği "tuvalet önünde oturma" cezasıyla gündeme gelen Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi kendini savundu: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:57
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