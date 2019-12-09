Son Dakika Haberleri: Video: Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi
Son Dakika Dünya Video: Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi - Son Dakika Dünya

Video: Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi

6 saat önce

Belediyede çalışan şoföre verdiği "tuvalet önünde oturma" cezasıyla gündeme gelen Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi kendini savundu: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendiView on euronews.

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Belediyede çalışan şoföre verdiği "tuvalet önünde oturma" cezasıyla gündeme gelen Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi kendini savundu: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendiView on euronews

Video: Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi

Güngören, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:57 
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