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Video | Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: Doğuma 1 aydan az kaldı ve eşim hala içeride
4 saat önce
İzmir'de 8 aylık hamile Elif Tuğral sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor.
İzmir'de 8 aylık hamile Elif Tuğral sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor. 5 aylık hamileyken çıkarıldığı ilk mahkemede 6 yıl 10 hüküm verilerek tutuklanan Elif Tuğral'ın eşi Nuri Tuğral yaşadıkları süreci euronews Türkçe'ye aktardıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:12
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