Son Dakika Haberleri: Video | Hasankeyf: Su Altında Kalmayı Bekleyen 12 Bin Yıllık Tarih

Video | Hasankeyf: Su Altında Kalmayı Bekleyen 12 Bin Yıllık Tarih

1 saat önce

Batman'a bağlı antik kent Hasankeyf'te süren baraj çalışmaları, 12 bin yıllık tarihin su altında kalmasına doğru bir geri sayım niteliğinde.

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Batman'a bağlı antik kent Hasankeyf'te süren baraj çalışmaları, 12 bin yıllık tarihin su altında kalmasına doğru bir geri sayım niteliğinde. Ilısu Barajı ile bilrlikte Asurlular, Romalılar ve Selçuklular'ın izleri bir açık hava müzesinden sualtı müzesine dönüşmüş olacak.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:58 

Batman, Hasankeyf, Dünya
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