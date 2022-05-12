Video: Havana'daki Otelde Meydana Gelen Patlamada Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi - Son Dakika

Küba'da yetkililerin yaptığı açıklamaya göre başkent Havana'nın merkezindeki tarihi bir otelde geçen hafta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı Salı günü iki kişinin cesedinin daha enkazdan çıkarılmasıyla 42'ye yükseldi.

Halk Sağlığı Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre beş yıldızlı Saratoga Oteli'nde meydana gelen patlamada 96 kişi yaralanmıştı; yaralananlardan 13 yetişkin ve 5 çocuğun kentteki altı hastanede tedavisi sürüyor.

Devlet tarafından işletilen otelin yönetim grubu Gaviota'nın sözcüsü Roberto Enriquez, kurtarma ekiplerinin kayıp olduğu bildirilen ikisi oda hizmetçisi ve biri aşçı olmak üzere üç kişiye ulaşmak için enkazda aramaları sürdürdüğünü söyledi.

Kaza anında binada 51 çalışanın olduğunu hatırlatan Enriquez, bu kişilerin 23'ünün patlamada hayatını kaybettiğini, 22'sinin hastaneden taburcu olduğunu ve üç kişininse hastanede tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Kaza, yaklaşık 10.000 litre sıvılaştırılmış gaz taşıyan bir yakıt tankerinin Cuma günü öğle saatlerinde patlaması sonucu meydana geldi.

Küba'nın Halkın Gücü Ulusal Meclisi'nin bulunduğu Ulusal Hükümet Binası yakınlarında yer alan Saratoga, renovasyon için kapatılmıştı ve ülkenin turizmi canlandırma çabaları kapsamında Salı günü yeniden açılması planlanıyordu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Havana'dan bildiriyor.