Video | "Her Şey Çok Kötü": 7 Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Gözünden Venezuela Krizi
26 dakika önce
Josmeli sadece 7 yaşında Venezuelalı bir kız çocuğu. Ama bu küçük yaşına rağmen ülkesinin geçmekte olduğu krizin ayırdında.
Josmeli sadece 7 yaşında Venezuelalı bir kız çocuğu. Ama bu küçük yaşına rağmen ülkesinin geçmekte olduğu krizin ayırdında. Onun gözlerinde umut var. Doktor olup ülkesine yardım etme hayalinden ise yaşadığı zorluklara rağmen asla vazgeçmiyor
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:25
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