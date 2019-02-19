Video | "Her Şey Çok Kötü": 7 Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Gözünden Venezuela Krizi

Josmeli sadece 7 yaşında Venezuelalı bir kız çocuğu. Ama bu küçük yaşına rağmen ülkesinin geçmekte olduğu krizin ayırdında.

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Josmeli sadece 7 yaşında Venezuelalı bir kız çocuğu. Ama bu küçük yaşına rağmen ülkesinin geçmekte olduğu krizin ayırdında. Onun gözlerinde umut var. Doktor olup ülkesine yardım etme hayalinden ise yaşadığı zorluklara rağmen asla vazgeçmiyor

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