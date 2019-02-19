Son Dakika Haberleri: Video | "Her Şey Çok Kötü": 7 Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Gözünden Venezuela Krizi

Video | "Her Şey Çok Kötü": 7 Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Gözünden Venezuela Krizi

26 dakika önce

Josmeli sadece 7 yaşında Venezuelalı bir kız çocuğu. Ama bu küçük yaşına rağmen ülkesinin geçmekte olduğu krizin ayırdında.

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Josmeli sadece 7 yaşında Venezuelalı bir kız çocuğu. Ama bu küçük yaşına rağmen ülkesinin geçmekte olduğu krizin ayırdında. Onun gözlerinde umut var. Doktor olup ülkesine yardım etme hayalinden ise yaşadığı zorluklara rağmen asla vazgeçmiyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:25 

Dünya
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