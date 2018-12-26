Video | Hindistan'da Bir Köy: Pazarın En Gözde Ürünü Pişirilmiş Fare Eti
1 saat önce
Hindistan'ın kuzeydoğusunda Assam eyaletinde bir köyde hafta sonları kurulan pazarın en fazla rağbet edilen ürünü, haşlandıktan sonra derisi soyularak pişirilmiş fare eti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:16 Kaynak: Youtube
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