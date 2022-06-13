Video: Hindistan Cevizi Oymacılığı Köylülere Müreffeh Bir Hayat Sağlıyor - Son Dakika
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Video: Hindistan Cevizi Oymacılığı Köylülere Müreffeh Bir Hayat Sağlıyor

13.06.2022 19:51
Video: Hindistan Cevizi Oymacılığı Köylülere Müreffeh Bir Hayat Sağlıyor

ZHANG BIDI, Hainan'daki bir yerel Hindistan cevizi oymacılığı şirketinin tasarım direktörü: "Bu, Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış bir çay kutusu. Bu bir kablosuz şarj cihazı. Bu bir tütsü kabı. Bu bir heykel takımı. Bu, Boao Asya Forumu'nun 20. yıl dönümü için hazırlanmış bir anı rozeti.

ZHANG BIDI, Hainan'daki bir yerel Hindistan cevizi oymacılığı şirketinin tasarım direktörü:

"Bu, Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış bir çay kutusu. Bu bir kablosuz şarj cihazı. Bu bir tütsü kabı. Bu bir heykel takımı. Bu, Boao Asya Forumu'nun 20. yıl dönümü için hazırlanmış bir anı rozeti. Bu, Hindistan cevizi toplamaktan dönen yaşlı bir adamın oyması."

53 yaşındaki Zhang Bidi, 30 yılı aşkın bir süredir Hindistan cevizi oymacılığı yapıyor.

Geleneksel bir oymacılık sanatı olan Hindistan cevizi oymacılığı 2008 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı.

ZHANG BIDI, Hainan'daki bir yerel Hindistan cevizi oymacılığı şirketinin tasarım direktörü:

"Şu anda Hainan Yazılım Mesleki Teknik Okulu'nda ordinaryüs profesörüm. Her dönem yaklaşık 60 öğrenciye ders veriyorum."

ZHANG BIDI, Hainan'daki bir yerel Hindistan cevizi oymacılığı şirketinin tasarım direktörü:

"Çok sayıda öğrencimiz olduğu için, 100 kişinin 1.000 yeni ürün geliştirme fikri olabilir. Bu nedenle hayata geçirilebilecek tek bir fikir olsa bile yeni bir şey yaratabiliriz. Örneğin, bu resim, rozetler ve buzdolabı magnetlerinin hepsi öğrencilerimiz tarafından tasarlandı."

HUANG CITAO, Yerel köylü:

"12 yıldır Hindistan cevizi kabuğu işlemede çalışıyorum. Bu benim ana gelir kaynağım. İşler iyi gittiğinde ayda 10.000-20.000 yuan (1.400-3.000 ABD doları) kazanabiliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sanya'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

India, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Hindistan Cevizi Oymacılığı Köylülere Müreffeh Bir Hayat Sağlıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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