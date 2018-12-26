Son Dakika Haberleri: Video | Hindistan'da Bir Köy: Pazarın En Gözde Ürünü Pişirilmiş Fare Eti

Video | Hindistan'da Bir Köy: Pazarın En Gözde Ürünü Pişirilmiş Fare Eti

1 saat önce

Hindistan'ın kuzeydoğusunda Assam eyaletinde bir köyde hafta sonları kurulan pazarın en fazla rağbet edilen ürünü, haşlandıktan sonra derisi soyularak pişirilmiş fare eti.

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Hindistan'ın kuzeydoğusunda Assam eyaletinde bir köyde hafta sonları kurulan pazarın en fazla rağbet edilen ürünü, haşlandıktan sonra derisi soyularak pişirilmiş fare eti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:19 

Dünya
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