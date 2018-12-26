Video | Hindistan'da Bir Köy: Pazarın En Gözde Ürünü Pişirilmiş Fare Eti
1 saat önce
Hindistan'ın kuzeydoğusunda Assam eyaletinde bir köyde hafta sonları kurulan pazarın en fazla rağbet edilen ürünü, haşlandıktan sonra derisi soyularak pişirilmiş fare eti.
Hindistan
'ın kuzeydoğusunda Assam
eyaletinde bir köyde hafta sonları kurulan pazarın en fazla rağbet edilen ürünü, haşlandıktan sonra derisi soyularak pişirilmiş fare eti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:19
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