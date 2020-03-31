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Video | Hindistan'da işçilerin hortumla dezenfekte edildiği görüntüler tepki topladı
6 saat önce
Hindistan'da işçilerin hortumla dezenfekte edildiği görüntüler tepki topladı. Bareilly kentinde çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları ülkenin büyük şehirlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Milyonlarca insan çalışma hayatının durmasıyla işsiz kalırken, binlerce sezonluk işçi büyük şehirlerden doğdukları kasabalara dönme kararı aldı.
Hint yetkililer, sezonluk işçiler için geçici konaklama çözümleri sunmaya çalışsa da şehirleri terk etmek isteyen binlerce işçi için otobüsler ayarlandı. Sosyal medyada paylaşılan, Uttar Pradesh bölgesinde Bareilly şehrine dönen bir grup işçinin hortumlarla dezenfekte edildiği görüntüler ise tepki topladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:59
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