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Video | Hindistan'da işçilerin hortumla dezenfekte edildiği görüntüler tepki topladı
6 saat önce
Hindistan'da işçilerin hortumla dezenfekte edildiği görüntüler tepki topladı.
Hindistan'da işçilerin hortumla dezenfekte edildiği görüntüler tepki topladı. Bareilly kentinde çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:03
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