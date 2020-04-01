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Video | Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü
6 saat önce
Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü. Hindistan Tren Yolları, 5 bin vagonon koronavirüsle mücadele kapsamında hastane olarak kullanılacağını açıkladı.
Hindistan'da tren vagonları, Covid-19 hastaları için hastane odasına çevrildi.
Ülkede hasta kapasitesi neredeyse dolan hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve virüsün ülkede yayılmasına engel olmak adına vagonlar karantina merkezleri olarak kullanılacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:59
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