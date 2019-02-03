Video: Hindistan'da Yolcu Treni Raydan Çıktı: En Az 7 Ölü, 10 Yaralı
51 dakika önce
Hindistan'ın doğusunda yaşanan tren kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan
'ın doğusunda yaşanan tren kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Yeni Delhi
yakınlarında sabahın erken saatlerinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:52
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