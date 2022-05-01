Video: Hindistan'ın Başkentindeki Devasa Çöplükten Beş Gündür Alevler ve Duman Yükseliyor - Son Dakika
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Video: Hindistan'ın Başkentindeki Devasa Çöplükten Beş Gündür Alevler ve Duman Yükseliyor

01.05.2022 13:40
Video: Hindistan'ın Başkentindeki Devasa Çöplükten Beş Gündür Alevler ve Duman Yükseliyor

Hindistanlı yetkililerin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'deki devasa çöplükten alevler ve yoğun duman beşinci gününde de yükselmeye devam etti.

Hindistanlı yetkililerin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'deki devasa çöplükten alevler ve yoğun duman beşinci gününde de yükselmeye devam etti.

Muazzam büyüklükteki Bhalswa çöplüğündeki yangın Salı akşamı başladı. Yanan çöp yığınlarının bulunduğu noktalarda yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yeni Delhi itfaiye departmanından bir yetkili, "Yangın henüz tamamen söndürülmedi ve olay yerindeki ekiplerimiz alevlere su püskürtmeyi sürdürüyor" dedi ve "Yangın tamamen kontrol altına alınıncaya dek bölgeden ayrılmayacağız" diye ekledi.

Bölgede yaşayanlar, yanan çöplerden yayılan yoğun ve keskin kokulu dumanın bölgeyi sardığını ve insanların nefes almasını güçleştirdiğini söyledi.

Delhi Kadın Komisyonu (DCW) Cuma günü Kuzey Delhi Belediye Şirketi'ne (NDMC), 4 Mayıs'taki kurula katılması için celp gönderdi.

Kadın komisyonu, NDCM'den açıklama yapmasını ve zehirli dumanın çöplük bölgesi yakınlarındaki yerleşimlerde evlere girmesini önleyecek adımları atmasını istiyor.

Celpte, "Kanunlara uygun bir mazeret göstermeden bu emre uymadığınız takdirde katılmamanızla ile ilgili kanunun ön gördüğü sonuçlara maruz kalırsınız" denildi.

Delhi yerel hükümeti, NDMC'yi düzenli depolama, zehirli atık yönetimi ve sonuçları konusunda ihmalkarlıkla suçladı.

Delhi hükümeti Perşembe günü Delhi Kirlilik Kontrol Komitesi'ne, çöplük yangını nedeniyle NDCM'ye 5 milyon rupi (65,265 dolar) ceza kesmesi talimatı verdi.

Yangının nedeni bilinmemekle birlikte, NDMC yetkilileri yangına çöplük alanında çürüyen organik atıklardan ortaya çıkan metan gazının yol açtığını iddia etti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre yaklaşık 8 milyon ton çöpün biriktiği tahmin edilen Bhalswa, Yeni Delhi'deki Ghazipur ve Okhla ile birlikte üç büyük çöplük sahasından biri ve Ghazipur'dan sonra ikinci büyük çöplük alanı.

Haberlere göre bu, Delhi'de geçen ay çıkan dördüncü yangın oldu. Diğer üç yangın Ghazipur'da çıkmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.

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Yeni Delhi, Cumartesi, Yangın, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Hindistan'ın Başkentindeki Devasa Çöplükten Beş Gündür Alevler ve Duman Yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Hindistan'ın Başkentindeki Devasa Çöplükten Beş Gündür Alevler ve Duman Yükseliyor - Son Dakika
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