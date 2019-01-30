Video: Hindistan'ın Devasa Film Endüstrisi Bollywood İlk Müzesine Kavuştu
45 dakika önce
Dünyanın en büyük film endüstrilerinden birine sahip olan Hindistan'da ilk milli sinema müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı.
Dünyanın en büyük film endüstrilerinden birine sahip olan Hindistan'da ilk milli sinema müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:58
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