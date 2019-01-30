Son Dakika Haberleri: Video: Hindistan'ın Devasa Film Endüstrisi Bollywood İlk Müzesine Kavuştu

Video: Hindistan'ın Devasa Film Endüstrisi Bollywood İlk Müzesine Kavuştu

45 dakika önce

Dünyanın en büyük film endüstrilerinden birine sahip olan Hindistan'da ilk milli sinema müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı.

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Dünyanın en büyük film endüstrilerinden birine sahip olan Hindistan'da ilk milli sinema müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:58 

Hindistan, Dünya
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