Video: Hindistan'ın Mumbai Kentinde Maharaştra Günü Kutlandı - Son Dakika
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Video: Hindistan'ın Mumbai Kentinde Maharaştra Günü Kutlandı

04.05.2022 12:42
Video: Hindistan'ın Mumbai Kentinde Maharaştra Günü Kutlandı

Maharaştra Günü, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin kuruluşunun 62. yıldönümü münasebetiyle Pazar günü ülkenin finans başkenti Mumbai kentinde kutlandı.

Maharaştra Günü, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin kuruluşunun 62. yıldönümü münasebetiyle Pazar günü ülkenin finans başkenti Mumbai kentinde kutlandı.

Bu yıl, büyük MAHA-UTSAV 2022 kutlamaları, ND Stüdyoları'nda gerçekleşti.

Kutlamaların dikkat çekici öğeleri arasında, Hindistan Sineması'nın babası Dadasaheb Phalke'nin anıldığı Marathi Film Festivali de yer aldı. MAHA-UTSAV 2022'de, efsanevi sanatçılar Lata Mangeshkar, Ramesh Deo, Bhaji Pandharkar ve V Shantaram'a özel saygı duruşunda bulunuldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.

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Münir Karaloğlu, Maharaştra, Pazar, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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