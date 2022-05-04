Video: Hindistan'ın Mumbai Kentinde Maharaştra Günü Kutlandı - Son Dakika

Maharaştra Günü, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin kuruluşunun 62. yıldönümü münasebetiyle Pazar günü ülkenin finans başkenti Mumbai kentinde kutlandı.
Bu yıl, büyük MAHA-UTSAV 2022 kutlamaları, ND Stüdyoları'nda gerçekleşti.
Kutlamaların dikkat çekici öğeleri arasında, Hindistan Sineması'nın babası Dadasaheb Phalke'nin anıldığı Marathi Film Festivali de yer aldı. MAHA-UTSAV 2022'de, efsanevi sanatçılar Lata Mangeshkar, Ramesh Deo, Bhaji Pandharkar ve V Shantaram'a özel saygı duruşunda bulunuldu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.
Kaynak: Xinhua
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