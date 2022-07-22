Video: Hırvatistan İkinci Sıcak Hava Dalgası İçin Kırmızı Alarm Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Hırvatistan İkinci Sıcak Hava Dalgası İçin Kırmızı Alarm Verdi

22.07.2022 22:01
Video: Hırvatistan İkinci Sıcak Hava Dalgası İçin Kırmızı Alarm Verdi

Hırvatistan Meteoroloji ve Hidroloji Servisi, bu yazın ikinci sıcak dalgasının Hırvatistan'da Perşembe günü başladığını ve Pazar gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Hırvatistan Meteoroloji ve Hidroloji Servisi, bu yazın ikinci sıcak dalgasının Hırvatistan'da Perşembe günü başladığını ve Pazar gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Ülkede verilen kırmızı alarm hava sıcaklığının çok tehlikeli düzeyde olduğu ve 40 santigrat dereceye kadar çıkabileceği anlamına geliyor.

LİDİJA SRNEC, Hırvatistan Meteoroloji ve Hidroloji Servisi Araştırmacısı:

"Bu çok sıra dışı bir şey değil ama bizi şaşırtan şey kaydedilen sıcaklıklar oldu. Bazı senelerde, sıcaklık rekoruna değil aynı zamanda bu yüksek sıcaklıkların yoğunluğuna ve süresine de şaşırıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Avrupa'nın batı ve güney bölgelerinde bunun oldukça ciddi bir şey olduğunu söyleyebiliriz."

Bu seneki ilk sıcak hava dalgası, Haziran ayının son günlerinde Hırvatistan'da etkili olmuştu.

Geçen ay ülke genelinde son derece sıcak geçti ve sıcaklıklar 1981-2010 yılları arasındaki ortalamanın 3 ila 4,3 santigrat derece üzerinde seyretti.

Sıcak hava sebebiyle ülkenin güney kesiminde, Hırvatistan'ın Adriyatik Kıyısı boyunca meydana gelen orman yangınları evlerin yanmasına neden olmuş ve geçim kaynaklarını tehdit etmişti.

LİDİJA SRNEC, Hırvatistan Meteoroloji ve Hidroloji Servisi Araştırmacısı:

"Bu yaşananlardan sorumlu olduğumuzu söyleyebiliriz çünkü dünya genelinde ve yıllık ölçekte sıcaklıklar artıyor, atmosferde daha fazla enerji olunca bunun sonucu da çok daha ekstrem olaylar oluyor. Bunlardan biri sıcak hava dalgası. Fakat iyi olan bir şey var ki, 2003'te yaşanan ve bugün de hala hatırlanan sıcak hava dalgasının ardından pek çok ülke sıcakları ve oluşabilecek sebeplerini önlemek için bir sistem geliştirdi. Bu yüzden biz de sıcak hava dalgaları konusunda alarm veren ve aynı zamanda ısıya karşı tedbir alan bu sisteme sahibiz."

Hırvatistan'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 4 Ağustos 1981'de Ploce kasabasında ölçülen 42,8 santigrat dereceydi.

Sıcak hava dalgası ve alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar yaşanırken doktorlar, halkın sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını ve yeterince sıvı içmelerini tavsiye ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zagreb'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Türkiye ile Tacikistan arasında güvenlik iş birliği anlaşması imzalandı Türkiye ile Tacikistan arasında güvenlik iş birliği anlaşması imzalandı
Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Hırvatistan İkinci Sıcak Hava Dalgası İçin Kırmızı Alarm Verdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:42 İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 22:07:47. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Hırvatistan İkinci Sıcak Hava Dalgası İçin Kırmızı Alarm Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement