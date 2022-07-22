Video: Hırvatistan İkinci Sıcak Hava Dalgası İçin Kırmızı Alarm Verdi

Hırvatistan Meteoroloji ve Hidroloji Servisi, bu yazın ikinci sıcak dalgasının Hırvatistan'da Perşembe günü başladığını ve Pazar gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Ülkede verilen kırmızı alarm hava sıcaklığının çok tehlikeli düzeyde olduğu ve 40 santigrat dereceye kadar çıkabileceği anlamına geliyor.

LİDİJA SRNEC, Hırvatistan Meteoroloji ve Hidroloji Servisi Araştırmacısı:

"Bu çok sıra dışı bir şey değil ama bizi şaşırtan şey kaydedilen sıcaklıklar oldu. Bazı senelerde, sıcaklık rekoruna değil aynı zamanda bu yüksek sıcaklıkların yoğunluğuna ve süresine de şaşırıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Avrupa'nın batı ve güney bölgelerinde bunun oldukça ciddi bir şey olduğunu söyleyebiliriz."

Bu seneki ilk sıcak hava dalgası, Haziran ayının son günlerinde Hırvatistan'da etkili olmuştu.

Geçen ay ülke genelinde son derece sıcak geçti ve sıcaklıklar 1981-2010 yılları arasındaki ortalamanın 3 ila 4,3 santigrat derece üzerinde seyretti.

Sıcak hava sebebiyle ülkenin güney kesiminde, Hırvatistan'ın Adriyatik Kıyısı boyunca meydana gelen orman yangınları evlerin yanmasına neden olmuş ve geçim kaynaklarını tehdit etmişti.

LİDİJA SRNEC, Hırvatistan Meteoroloji ve Hidroloji Servisi Araştırmacısı:

"Bu yaşananlardan sorumlu olduğumuzu söyleyebiliriz çünkü dünya genelinde ve yıllık ölçekte sıcaklıklar artıyor, atmosferde daha fazla enerji olunca bunun sonucu da çok daha ekstrem olaylar oluyor. Bunlardan biri sıcak hava dalgası. Fakat iyi olan bir şey var ki, 2003'te yaşanan ve bugün de hala hatırlanan sıcak hava dalgasının ardından pek çok ülke sıcakları ve oluşabilecek sebeplerini önlemek için bir sistem geliştirdi. Bu yüzden biz de sıcak hava dalgaları konusunda alarm veren ve aynı zamanda ısıya karşı tedbir alan bu sisteme sahibiz."

Hırvatistan'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 4 Ağustos 1981'de Ploce kasabasında ölçülen 42,8 santigrat dereceydi.

Sıcak hava dalgası ve alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar yaşanırken doktorlar, halkın sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını ve yeterince sıvı içmelerini tavsiye ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zagreb'den bildiriyor.