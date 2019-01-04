Video | Hollanda Açıklarında Gemi Kazası: Kimyasal Madde Alarmı Verildi
1 saat önce
Kuzey Denizi'nde Hollanda açıklarında fırtına nedeniyle bir kargo gemisindeki 270 konteyner denize düştü.
Kuzey Denizi
'nde Hollanda
açıklarında fırtına nedeniyle bir kargo gemisindeki 270 konteyner denize düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:28
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