Son Dakika Haberleri: Video | Hollanda Açıklarında Gemi Kazası: Kimyasal Madde Alarmı Verildi

Video | Hollanda Açıklarında Gemi Kazası: Kimyasal Madde Alarmı Verildi

1 saat önce

Kuzey Denizi'nde Hollanda açıklarında fırtına nedeniyle bir kargo gemisindeki 270 konteyner denize düştü.

Kuzey Denizi'nde Hollanda açıklarında fırtına nedeniyle bir kargo gemisindeki 270 konteyner denize düştü.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:28 

Kuzey Denizi, Hollanda, Dünya
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