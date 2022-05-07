Video: Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı Kurbanları Resmi Törenle Anıldı - Son Dakika
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Video: Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı Kurbanları Resmi Törenle Anıldı

07.05.2022 08:09
Video: Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı Kurbanları Resmi Törenle Anıldı

Hollanda, İkinci Dünya Savaşı kurbanlarını Çarşamba günü iki dakikalık saygı duruşuyla andı.

Hollanda, İkinci Dünya Savaşı kurbanlarını Çarşamba günü iki dakikalık saygı duruşuyla andı.

Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda resmi bir tören düzenlendi. Tören kapsamında Hollanda Kralı Willem-Alexander ile Kraliçe Maxima savaş anıtına çelenk bıraktı.

Gazilerin de aralarında olduğu binlerce kişi törene katılarak saygılarını sundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Video: Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı Kurbanları Resmi Törenle Anıldı - Son Dakika
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