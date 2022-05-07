Hollanda, İkinci Dünya Savaşı kurbanlarını Çarşamba günü iki dakikalık saygı duruşuyla andı.
Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda resmi bir tören düzenlendi. Tören kapsamında Hollanda Kralı Willem-Alexander ile Kraliçe Maxima savaş anıtına çelenk bıraktı.
Gazilerin de aralarında olduğu binlerce kişi törene katılarak saygılarını sundu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Video: Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı Kurbanları Resmi Törenle Anıldı - Son Dakika