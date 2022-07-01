Video: Hong Kong, Anavatana Dönüşünden 25 Yıl Sonra Rekabet Gücünü Koruyor

Hong Kong anavatana dönüşünden 25 yıl sonra, Çin'in özel idari bölgesi olarak, dünyanın en dinamik kentlerinden biri olmayı sürdürüyor.

"Tek ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca Hong Kong, sağlam bir finansal sistem, serbest dolaşımlı sermaye, bol insan kaynağı, iyi bir yasal ortam ve ana karayla dünyayı birbirine bağlayan eşsiz bir geçit oluşturmayı başardı.

HERMAN TİU LAUREL, Filipinler BRICS Stratejik Araştırmalar Kurucusu:

"Hong Kong ile Çin sisteminin geri kalanı arasında dinamik bir etkileşim bulunuyor. Hong Kong, ekonomik faktörler ve teknolojik faktörlerin tüm bu entegrasyonunun konsolide edildiği dinamik Büyük Körfez Bölgesi'nin parçası olacaktır.

Bunun Hong Kong'un kalkınması ve bir bütün olan Çin açısından kesinlikle avantajlı olduğunu düşünüyorum."

RİCHARD CULLEN, Hong Kong Üniversitesi Misafir Hukuk Profesörü:

Son birkaç on yıllık dönemde, özellikle de 1997'den bu yana, ana karayla olan entegrasyonun giderek arttığından kuşku yok.

Hong Kong'a geldiğimden beri Çin müthiş bir hızla büyüdüğü için bunun Hong Kong'a etkisi son derece olumlu."

Hong Kong, 1997'den bu yana merkezi yetkililerin desteğiyle çok sayıda krizin üstesinden geldi ve uluslararası finans, nakliye ve ticaretin merkezi olmayı sürdürdü.

OH Eİ SUN, Malezya Pasifik Araştırma Merkezi Başdanışmanı:

" Asya'da finansal kriz yaşandığında Hong Kong bundan oldukça sert bir darbe aldı.

Hong Kong yetkilileriyle işbirliği yapan Çin hükümeti, Hong Kong piyasalarını kurtararak çökmelerini engelledi.

Daha sonra 2007 ve 2008'de küresel kriz yaşandı. Hong Kong bu krizden de çok sert darbe aldı. Çin hükümeti yine Hong Kong yetkilileriyle işbirliği yaparak Hong Kong piyasalarını desteklemek üzere çok gayret gösterdi."

1997 yılından bu yana Hong Kong, Kanada'daki Fraser Enstitüsü tarafından verilen dünyanın en serbest ekonomisi unvanını kazanıyor.

Uzmanlar, Haziran 2020'den itibaren Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının uygulanmasıyla kentin uluslararası finans merkezi rolünün daha da sağlamlaştığını söylüyor.

HERMAN TİU LAUREL, Filipinler BRICS Stratejik Araştırmalar Kurucusu:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetiyle birlikte hareket eden Çin, devreye girerek daha fazla güvenlik önlemi ve daha fazla disiplin getirdi. Bunun tam bir yıl sonrasında, yani şimdi Hong Kong, istikrar ve ekonomik güce doğru ilerliyor ve bu Kovid-19 krizini çok iyi atlatabilecek durumda. O yüzden Hong Kong'un geleceği çok parlak görünüyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor.