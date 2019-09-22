Son Dakika Haberleri: Video: Hong Kong'da kan aktı, protestocular karşıt görüşlülere saldırdı
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Video: Hong Kong'da kan aktı, protestocular karşıt görüşlülere saldırdı

16 dakika önce

Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında göstericiler karşıt görüşlü insanlara saldırdı.

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Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında göstericiler karşıt görüşlü insanlara saldırdı.

Video: Hong Kong'da kan aktı, protestocular karşıt görüşlülere saldırdı

Hong Kong, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:42 
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