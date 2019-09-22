Video: Hong Kong'da kan aktı, protestocular karşıt görüşlülere saldırdı
16 dakika önce
Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında göstericiler karşıt görüşlü insanlara saldırdı.
Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında göstericiler karşıt görüşlü insanlara saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:42
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