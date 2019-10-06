Video | Hong Kong'da protestocular maske yasağına karşı maskeleriyle sokakta
25 dakika önce
Uzak Doğu'nun finans merkezlerinden Hong Kong'da yaklaşık 4 aydır süren protestolar pazar günü de devam etti. Acil durum yasasının devreye girmesinin ardından gelen maske takma yasağına rağmen birçok göstericinin maske taktığı görüldü
Uzak Doğu'nun finans merkezlerinden Hong Kong'da yaklaşık 4 aydır süren protestolar pazar günü de devam etti. Acil durum yasasının devreye girmesinin ardından gelen maske takma yasağına rağmen birçok göstericinin yasağın ikinci gününde de maske taktığı görüldü.
Hong Kong'un ada tarafında tramvay hattının geçtiği Central, Admiralty ve Wan Chai duraklarındaki ana caddede yürüyen binlerce gösterici herhangi bir şiddet olayına karışmadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:16
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