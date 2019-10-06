Video | Hong Kong'da protestocular maske yasağına karşı maskeleriyle sokakta
22 dakika önce
Uzak Doğu'nun finans merkezlerinden Hong Kong'da yaklaşık 4 aydır süren protestolar pazar günü de devam etti.
Uzak Doğu'nun finans merkezlerinden Hong Kong'da yaklaşık 4 aydır süren protestolar pazar günü de devam etti. Acil durum yasasının devreye girmesinin ardından gelen maske takma yasağına rağmen birçok göstericinin maske taktığı görüldü
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:18
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