Son Dakika Haberleri: Video | Hong Kong'da protestocular maske yasağına karşı maskeleriyle sokakta
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Video | Hong Kong'da protestocular maske yasağına karşı maskeleriyle sokakta

22 dakika önce

Uzak Doğu'nun finans merkezlerinden Hong Kong'da yaklaşık 4 aydır süren protestolar pazar günü de devam etti.

Uzak Doğu'nun finans merkezlerinden Hong Kong'da yaklaşık 4 aydır süren protestolar pazar günü de devam etti. Acil durum yasasının devreye girmesinin ardından gelen maske takma yasağına rağmen birçok göstericinin maske taktığı görüldü

Video | Hong Kong'da protestocular maske yasağına karşı maskeleriyle sokakta

Uzak Doğu, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:18 
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