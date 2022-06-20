Video: Huawei, Lübnan'ın Yenilenebilir Enerjiye Geçmesi İçin Çözümler Sunuyor - Son Dakika
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Video: Huawei, Lübnan'ın Yenilenebilir Enerjiye Geçmesi İçin Çözümler Sunuyor

20.06.2022 11:53
Video: Huawei, Lübnan'ın Yenilenebilir Enerjiye Geçmesi İçin Çözümler Sunuyor

Çin'in Huawei firması, Lübnan'ın kademeli olarak yenilenebilir enerjiye geçmesine ve elektrik üretimini iyileştirmesine destek olmak için yararlı çözümler sunuyor.

Çin'in Huawei firması, Lübnan'ın kademeli olarak yenilenebilir enerjiye geçmesine ve elektrik üretimini iyileştirmesine destek olmak için yararlı çözümler sunuyor.

Beyrut'taki Movenpick Otel'de Lübnan ve Ortadoğu bölgesinde kullanılan yenilenebilir enerjinin gelişimini tartışmayı amaçlayan "Yeşil Lübnan Zirvesi" başlıklı bir konferans düzenlendi.

CAMİLLE MOUKARZEL, Arap İnternet ve Telekom Birliği Genel Sekreteri:

"Lübnan'da güneş, rüzgar ve su var. Gelin bunları yenilenebilir enerji, sürdürülebilir enerji üretmek için kullanalım. Böylece bugünlerde pek göremediğimiz düzenli elektriğin kullanımını değiştirebiliriz."

JOSEPH YAO, Huawei Digital Power Yönetim Kurulu Başkanı:

"Müşterilerimize yararlı ürün ve çözümlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu bölgenin bilgi teknolojileri çözümlerini geliştiriyoruz. Gençler için bazı çalışma fırsatları sağlıyoruz ve temiz enerji oranımızı iyileştirmek ve elektrik tüketimini azaltmak amacıyla karbon nötrlüğü için yeni çözümler sunabileceğimizi düşünüyorum."

Lübnan'daki elektrik kesintileri kronik bir soruna dönüşmüş durumda. Ülkenin elektrik santrallerinin işletilmesi için gereken yakıtın, yeterli ABD doları olmaması nedeniyle sınırlı derecede ithal edilebilmesi, bu sorunu daha da şiddetlendiriyor.

Sonuç olarak, Lübnan'daki konutlarda, günde yaklaşık 20 saat, hatta daha fazla süren elektrik kesintileri yaşanıyor.

JOSEPH YAO, Huawei Digital Power Yönetim Kurulu Başkanı:

"Lübnan'da enerji sıkıntısıyla ilgili olarak, ülkede elektrik üretimimizi iyileştirmek ve güç tüketimimizi azaltmak için faydalı çözümler sunmak amacıyla enerji elektroniği ve dijital teknolojilerimizi entegre edeceğiz."

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad da teknolojinin önemini ve enerji alanında oynadığı büyük rolü vurgulayarak "Huawei ve diğer şirketler bu alanda büyük ve önemli bir rol oynayabilir" diye konuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Huawei, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Huawei, Lübnan'ın Yenilenebilir Enerjiye Geçmesi İçin Çözümler Sunuyor - Son Dakika

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