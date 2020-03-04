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Video: İdlib'de savaşın izleri uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti
23 dakika önce
İdlib'de artan çatışmaların yıkımı uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terkettiView on euronews.
İdlib'de artan çatışmaların yıkımı uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terkettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:27
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