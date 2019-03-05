Son Dakika Haberleri: Video | İki Yıl Önce Seçimde Hile Yapıldı Diyen Göstericiler Arnavut Başbakanı İstifaya Çağırdı

Video | İki Yıl Önce Seçimde Hile Yapıldı Diyen Göstericiler Arnavut Başbakanı İstifaya Çağırdı

1 saat önce

Arnavutluk'ta meclis binası önünde toplanan protestocular erken seçim çağrısında bulundu.

">
Arnavutluk'ta meclis binası önünde toplanan protestocular erken seçim çağrısında bulundu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:58 

Arnavutluk, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova Maçlarında A Milli Takımın Başında Olacak Erzurumspor'un Golcü Oyuncusu Rashad Muhammed Ameliyat Edildi

DSP'den Aday Olan Eski HDP'li Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 22:01:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | İki Yıl Önce Seçimde Hile Yapıldı Diyen Göstericiler Arnavut Başbakanı İstifaya Çağırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]