Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar - Son Dakika Dünya

Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında bulunan ve yakın zaman önce satılan arazilerle ilgili konuşarak, bu bölgelerde sadece tarım yapılabileceğini söylediView on euronews.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında bulunan ve yakın zaman önce satılan arazilerle ilgili konuşarak, bu bölgelerde sadece tarım yapılabileceğini söylediView on euronews

Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:57 
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