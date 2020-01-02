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Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında bulunan ve yakın zaman önce satılan arazilerle ilgili konuşarak, bu bölgelerde sadece tarım yapılabileceğini söylediView on euronews.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında bulunan ve yakın zaman önce satılan arazilerle ilgili konuşarak, bu bölgelerde sadece tarım yapılabileceğini söylediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:57
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