Video: İmparatorluk Sınavları İçin Taş Tabletlere Oyulmuş Eski "Ders Kitaplarına" Bir Bakış - Son Dakika
Üye Girişi

Video: İmparatorluk Sınavları İçin Taş Tabletlere Oyulmuş Eski "Ders Kitaplarına" Bir Bakış

10.06.2022 15:45
Video: İmparatorluk Sınavları İçin Taş Tabletlere Oyulmuş Eski "Ders Kitaplarına" Bir Bakış

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Xi'an'daki Xi'an Beilin Müzesi'nde 1000 yılı aşkın bir süre önce imparatorluk sınavlarına çalışmak için kullanılan eski "ders kitapları" bulunuyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Xi'an'daki Xi'an Beilin Müzesi'nde 1000 yılı aşkın bir süre önce imparatorluk sınavlarına çalışmak için kullanılan eski "ders kitapları" bulunuyor.

"Ders kitapları", taş tabletlere oyulmuş, Konfüçyüs'ün 650.000 karakterden oluşan 12 klasik kitabından oluşuyor.

Tabletler, 837'de, Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde tamamlandı.

BAI XUESONG, Xi'an Beilin Müzesi'nde rehber:

"Taş tabletler, Tang Hanedanlığı'ndaki en yüksek eğitim kurumu olan İmparatorluk Okulu'nda bulunuyordu. Sınavlardan önce, ülkenin çeşitli yerlerinden öğrenciler ders kitaplarını incelemek için burada toplanır ve Konfüçyüs klasiklerinde ilham verici sözler gördüklerinde durup bu sözleri kopyalarlardı. Taş tabletler eski zamanlarda pratik ders kitapları olarak görülüyordu. İnsanlar evde öğrenmek için tabletleri kopyalardı. O zamanlar Çin'in farklı yerlerinde ders kitaplarının içeriği değiştiğinden, imparator 12 Konfüçyüs klasiğinin tamamının burada bulunan taş tabletlere oyulmasını emretti. Bunun üzerinden 1100 yılı aşkın bir süre geçti. Tüm taş tabletler hala burada duruyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xi'an kentinden bildiriyor.

YORUMLAR
500
Çin'de mayısta tüketici fiyatları yüzde 2,1 ve üretici fiyatları yüzde 6,4 arttı Çin'de mayısta tüketici fiyatları yüzde 2,1 ve üretici fiyatları yüzde 6,4 arttı Çin kıyılarında ender rastlanan beyaz yunuslar görüldü Çin kıyılarında ender rastlanan beyaz yunuslar görüldü
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: İmparatorluk Sınavları İçin Taş Tabletlere Oyulmuş Eski 'Ders Kitaplarına' Bir Bakış - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:37 Rüşvet operasyonuyla gündem olmuştu! Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasında bulunan eşyalar haczedildi
15:30 Ailenin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi! Neşet Ertaş'ın filmi çekilecek
15:29 Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü...
15:10 Hindistan'da dehşete düşüren olay! Çeyizlerini geri isteyen adam, çıkan tartışmada karısını diri diri yaktı
15:02 İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı!
14:56 Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısına damga Muleka'ya Beşiktaş kancası! Bonserivisi almak için kulübüyle görüşmeler başladı
14:30 Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum
14:18 Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 15:51:17. #1.12#
SON DAKİKA: Video: İmparatorluk Sınavları İçin Taş Tabletlere Oyulmuş Eski "Ders Kitaplarına" Bir Bakış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement