Video: İmparatorluk Sınavları İçin Taş Tabletlere Oyulmuş Eski "Ders Kitaplarına" Bir Bakış

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Xi'an'daki Xi'an Beilin Müzesi'nde 1000 yılı aşkın bir süre önce imparatorluk sınavlarına çalışmak için kullanılan eski "ders kitapları" bulunuyor.

"Ders kitapları", taş tabletlere oyulmuş, Konfüçyüs'ün 650.000 karakterden oluşan 12 klasik kitabından oluşuyor.

Tabletler, 837'de, Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde tamamlandı.

BAI XUESONG, Xi'an Beilin Müzesi'nde rehber:

"Taş tabletler, Tang Hanedanlığı'ndaki en yüksek eğitim kurumu olan İmparatorluk Okulu'nda bulunuyordu. Sınavlardan önce, ülkenin çeşitli yerlerinden öğrenciler ders kitaplarını incelemek için burada toplanır ve Konfüçyüs klasiklerinde ilham verici sözler gördüklerinde durup bu sözleri kopyalarlardı. Taş tabletler eski zamanlarda pratik ders kitapları olarak görülüyordu. İnsanlar evde öğrenmek için tabletleri kopyalardı. O zamanlar Çin'in farklı yerlerinde ders kitaplarının içeriği değiştiğinden, imparator 12 Konfüçyüs klasiğinin tamamının burada bulunan taş tabletlere oyulmasını emretti. Bunun üzerinden 1100 yılı aşkın bir süre geçti. Tüm taş tabletler hala burada duruyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xi'an kentinden bildiriyor.