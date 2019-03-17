Video | İngiliz Semazen Cemal'in Londra'dan İstanbul'a Uzanan Yolculuğu
34 dakika önce
Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul'da göçmenlere yardım eli uzatıyor.
Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul
'da göçmenlere yardım eli uzatıyor.…
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:01 Kaynak: Youtube
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