Son Dakika Haberleri: Video | İngiliz Semazen Cemal'in Londra'dan İstanbul'a Uzanan Yolculuğu

Video | İngiliz Semazen Cemal'in Londra'dan İstanbul'a Uzanan Yolculuğu

34 dakika önce

Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul'da göçmenlere yardım eli uzatıyor.

Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul'da göçmenlere yardım eli uzatıyor.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/17/vi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:01 Kaynak: Youtube

İstanbul, Genel
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