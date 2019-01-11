Video | İngiltere: Kovulduğu Bara Araçla Giren Gence 28 Yıl Hapis
36 dakika önce
İngiltere'de güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldığı gece kulübüne, direksiyonuna geçtiği 4x4 cip ile girerek aracı mekanda bulunanların üzerine süren ve en az 10 kişiyi yaralayan Muhammed Abdul isimli genç 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere
'de güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldığı gece kulübüne, direksiyonuna geçtiği 4x4 cip ile girerek aracı mekanda bulunanların üzerine süren ve en az 10 kişiyi yaralayan Muhammed Abdul isimli genç 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:28
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