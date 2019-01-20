Video | Inter'den Irkçılık Karşıtı Kampanya: Hepimiz Kardeşiz
1 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A takımlarından Inter'in dünyaca ünlü yıldızları ırkçılık karşıtı bir kampanya için kameraların karşısına geçti.
İtalya Birinci Futbol
Ligi Serie A
takımlarından Inter'in dünyaca ünlü yıldızları ırkçılık karşıtı bir kampanya için kameraların karşısına geçti. Luis Figo
, Javier Zanetti
ve Samuel Eto
'o futbolseverlerden, stadlarda ırkçı tezahüratların son bulmasını istedi
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:04
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