Son Dakika Haberleri: Video | Inter'den Irkçılık Karşıtı Kampanya: Hepimiz Kardeşiz

Video | Inter'den Irkçılık Karşıtı Kampanya: Hepimiz Kardeşiz

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A takımlarından Inter'in dünyaca ünlü yıldızları ırkçılık karşıtı bir kampanya için kameraların karşısına geçti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A takımlarından Inter'in dünyaca ünlü yıldızları ırkçılık karşıtı bir kampanya için kameraların karşısına geçti. Luis Figo, Javier Zanetti ve Samuel Eto'o futbolseverlerden, stadlarda ırkçı tezahüratların son bulmasını istedi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:04 

Dünya
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