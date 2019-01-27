Video: Irak'ın Kuzeyinde Türk Askeri Üssüne Yapılan Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı
46 dakika önce
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kenti Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse yapılan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Irak
Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok
kenti Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne ait üsse yapılan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:13
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