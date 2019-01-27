Son Dakika Haberleri: Video: Irak'ın Kuzeyinde Türk Askeri Üssüne Yapılan Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Video: Irak'ın Kuzeyinde Türk Askeri Üssüne Yapılan Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

46 dakika önce

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kenti Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse yapılan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kenti Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse yapılan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:13 

TSK, Duhok, Irak, Dünya
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